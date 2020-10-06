أول صورة للرئيس القيرغيزي السابق مع مناصريه بعد إطلاق سراحه

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في قيرغيزستان، اليوم الثلاثاء، صور للرئيس السابق للبلاد ألمازبيك أتامباييف مع مناصريه وذلك بعد نجاحهم بإطلاق سراحه في العاصمة بيشكيك.

وأظهرت الصور المنتشرة الرئيس السابق للبلاد، ألمازبيك أتامباييف، وهو بحالة جيدة مع مناصريه.

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بقرغيزستان في وقت سابق، بأن "المحتجين دخلوا إلى مبنى لجنة الدولة للأمن القومي في قيرغيزستان، حيث يتواجد الرئيس السابق".

واقتحموا كذلك مبنى البيت الأبيض الذي يضم مقرات الرئاسة والبرلمان في بيشكيك، عاصمة قرغيزستان.

واستخدمت الشرطة في قرغيزستان الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق آلاف المتظاهرين الذين تجمعوا احتجاجا على نتيجة الانتخابات البرلمانية، بعد أن حاول بعض المتظاهرين اقتحام مقر الحكومة.

وسمع دوي طلقات نارية وقنابل صوت مع تحرك شرطة مكافحة الشغب، مصحوبة بالكلاب ومدعومة بعدة مركبات، إلى الساحة المركزية في العاصمة بيشكيك حيث تراجع المتظاهرون.

واحتشد أنصار عدة أحزاب فشلت في الفوز بأي مقاعد وفقا للنتائج الأولية في الميدان الواقع بوسط العاصمة منددين بالانتخابات بوصفها مزورة، وفقا لزعمهم.