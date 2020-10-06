انفجار ضخم في أمريكا والنيران تتصاعد من باطن الأرض... فيديو

رصد مقطع فيديو التقطته كاميرات المرور، انفجارا ضخما هز شارع لوراس بوليفارد في مدينة دوبوك ‏في ولاية أيوا الأمريكية.

وتسبب الانفجار في تدمير منزل وتحطيم نوافذ منازل أخرى، دون أي خسائر في الأرواح.

وأسفر الانفجار عن إصابة رجل إطفاء بجروح متوسطة، وتم نقله إلى المستشفى وحالته الآن مستقرة.

وعن سبب الانفجار، قال ريك ستاينز، رئيس قسم مكافحة الحرائق في دوبوك: "كان العمال يقومون بالحفر في الشارع من أجل مد كابل ألياف ضوئية، حين ضرب الحفار خط الغاز بالشارع".

وأتم ستاينز: "على الفور تم إبلاغ شركة الغاز، التي كان عمالها يسابقون الزمن من أجل إغلاق خط الغاز، لكن الانفجار سبق الجميع".