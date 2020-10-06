إسرائيل تدعو الفلسطينيين إلى المفاوضات من أجل إنهاء الصراع

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكينازي، اليوم الثلاثاء، الفلسطينيين للعودة إلى طاولة الحوار، قائلا إن "المفاوضات المباشرة ستسهم في حل الصراع".

القاهرة- سبوتنيك . وقال أشكينازي خلال وذلك خلال مؤتمر صحافي في ألمانيا: "أدعو الفلسطينيين إلى العودة إلى المفاوضات، فالمفاوضات المباشرة هي ما سيساهم في حل الصراع".

وأضاف الوزير الإسرائيلي خلال المؤتمر الذي حضره رفقة نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، أنه كلما تأخرت تلك المفاوضات "سترث الأجيال القادمة واقعا أصعب".

ووصف أشكينازي اتفاق السلام مع الإمارات بأنه "يجلب الأمل والبشرى لمواطني الدولتين والأمن والسلام بالمنطقة"، مؤكدا أن مثل تلك الاتفاقيات والتعاون "سيسهم في الاستقرار وكذلك في مواجهة التحديات التي على رأسها وباء كوفيد-19".

من جانبه، قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، عبد الله بن زايد، خلال زيارته إلى ألمانيا اليوم إن "الهولوكوست لن يحدث مطلقا مرة أخرى".

وأفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن عبد الله بن زايد صرح بذلك في كلمته التي وقعها، اليوم الثلاثاء، في كتاب الزوار في متحف "المحرقة" في برلين.

وجمع متحف "الهولوكوست"، اليوم، أول قمة معلنة بين الإمارات وإسرائيل منذ توقيع اتفاق السلام بين الطرفين، الشهر الماضي.