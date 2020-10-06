الإمارات تبحث التعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة والثورة الصناعية الرابعة

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إنه ناقش مع نظيره الإسرائيلي، غابي أشكنازي، التعاون في مجال الطاقة والثورة الصناعية الرابعة.

جاء ذلك خلال كلمة للوزير في البيان المشترك ، اليوم الثلاثاء، في برلين مع هايكو ماس وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية وغابي أشكنازي وزير خارجية إسرائيل.

وقال الوزير في البيان: "من أجل تعظيم فوائد تعاوننا المشترك على المستوى الدولي تلتزم الإمارات - وتتطلع لشركاء في ألمانيا وإسرائيل - بالتنسيق والتعاون لتعزيز الاستثمار الدولي"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأردف: "ناقشت اليوم مع زميلي غابي أشكنازي مجموعة من المقترحات والأفكار لعل أبرزها التعاون في مجال الطاقة والثورة الصناعية الرابعة، إدراكا بأن التعاون في البحث والتطوير يمكن أن يمثل خطوة نحو شرق أوسط أكثر استقرارا وتكاملا وازدهارا".

وأكد عبد الله بن زايد أن دولة الإمارات وألمانيا وإسرائيل تتشارك المصلحة ممثلة في تعزيز التسامح والتنوع وكذلك تعزيز التعددية والاعتدال في المنطقة ككل.

وقال الوزير الإماراتي في البيان، إن معاهدة السلام مع إسرائيل "تغير من التفكير التقليدي بشأن سبل معالجة تحديات منطقتنا مع تركيزها على خطوات عملية ذات نتائج ملموسة".