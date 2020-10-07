الخارجية الأمريكية: قلقون بشأن التجارب الصاروخية لمنظومات "إس 400" في تركيا

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن تجارب محتملة لمنظومات "إس 400" الدفاعية الروسية من قبل تركيا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" بيان وزارة الخارجية الأمريكية والذي جاء فيه: "نحن على علم بهذه التقارير ونواصل الاعتراض بإصرار على استحواذ تركيا على نظام الدفاع الجوي "إس -400" ونشعر بقلق بالغ إزاء مواصلة أنقرة جهودها لجعل المنظومة الروسية أساسية بالنسبة لها".

وأضافت وزارة الخارجية أن شراء أنظمة دفاع جوي روسية يعيق تطور العلاقات الأمريكية التركية، وكذلك التعاون داخل الناتو. بالإضافة إلى ذلك، فإن الصفقة مع موسكو تخلق مخاطر عقوبات على أنقرة بموجب قانون موقع من قبل جميع الأطراف.

وكانت وكالة "سبوتنيك" التركية قد أعلنت في وقت سابق أن أنقرة نقلت منظومات "إس 400" إلى مقاطعة سامسون الواقعة على البحر الأسود للاختبار.