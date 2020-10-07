بوتين: أحداث ناغورني قره باغ مأساة وروسيا تشعر بالقلق بشأنها

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع في ناغورني قره باغ بأنه مأساة، يساور روسيا القلق بشأنها.

صرح بوتين بذلك في مقابلة صحفية، حيث عرض جزء من المحادثة على الهواء في قناة "روسيا 24" التلفزيونية، اليوم الأربعاء.

وقال ردا على طلب لتقييم الأحداث الأخيرة حول ناغورني قره باغ: "هذه مأساة. نحن قلقون للغاية لأن كل من أذربيجان وأرمينيا و ناغورني قره باغ هي مناطق، الناس فيها ليسوا غرباء بالنسبة لنا".

وحث الرئيس الروسي على وقف القتال في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أنه لا يزال الطريق طويلاً أمام الحل النهائي للصراع.

وأضاف أنه على تواصل مستمر مع رئيس وزراء أرمينيا حول الوضع في قره باغ.

وأكد بوتين أن روسيا مستعدة للوفاء بالتزامات الحلفاء تجاه أرمينيا.

في وقت سابق ، ذكرت وزارة الخارجية الأذربيجانية أن علييف وبوتين ناقشا الوضع في قره باغ.