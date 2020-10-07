بوتين: ترامب تحدث مرارا لصالح تطوير العلاقات مع روسيا 

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب تحدث مرارًا لصالح تطوير العلاقات مع روسيا، ومن المؤكد أن موسكو تقدر ذلك.

وقال بوتين: "موقف المرشحين للرئاسة في أي بلد، بما في ذلك في دولة عظمى... مثل الولايات المتحدة يقيم من قبل ناخبي هذا البلد، وفي هذه الحالة من قبل مواطني الولايات المتحدة. أما نحن فمراقبون خارجيون، ولا نتدخل".

وقال بوتين: "نحن نعلم أن الرئيس الحالي ترامب تحدث مرارًا لصالح تطوير العلاقات الروسية الأمريكية. نحن بالتأكيد نقدر ذلك كثيرًا. نحن، منذ البداية، عندما تحدث عن هذا في بداية المنافسة من أجل البيت الأبيض، نحن بالطبع، اهتمينا بذلك".

وأضاف "سنعمل مع أي رئيس مستقبلي للولايات المتحدة، مع الشخص الذي سيثق به الشعب الأمريكي".

وتابع عن بايدن "أما بالنسبة لمرشح الحزب الديمقراطي، فيمكن أن نقول: من المؤسف، نرى خطابًا حادًا معاديًا لروسيا".