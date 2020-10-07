"تتسترون على الحكومات الفاسدة"... زعيم غربي يوجه نقدا لاذعا لصندوق النقد الدولي

قال الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الأربعاء، إنه يحترم توصيات صندوق النقد الدولي للبلاده، لكن يتعين عليه "التوقف عن التستر على الحكومات الفاسدة".

وأضاف الرئيس في مؤتمره الصحفي الصباحي: "كل ما نطلبه هو أن يتوقفوا عن إنقاذ الشركات الكبيرة وأن ينقذوا الناس. باختصار، يتوقفون عن التستر على الحكومات الفاسدة"، حسبما نقلت "رويترز".

جاءت تصريحات لوبيز أوبرادور، بعدما صرح صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، أن المكسيك يجب أن تنفذ دعما ماليا أكبر على المدى القريب لتخفيف الضائقة الاقتصادية الحالية، وأوصى الحكومة بتوسيع شبكة الرعاية الاجتماعية وإعانات البطالة.

وفي الوقت الذي تكافح فيه المكسيك لإنعاش اقتصادها، زادت الجائحة من الضغوط على الحكومة، حيث سجلت البلاد حتى الآن قرابة 800 ألف إصابة و82 ألف حالة وفاة بمرض "كوفيد 19".

ووجهت انتقادات للرئيس منذ البداية، متهمة إياه بالتقليل من شأن الأزمة الصحية، ولا يزال يشجع العائلات على الذهاب إلى المطاعم حتى مع فرض دول أخرى إجراءات الإغلاق، كما أنه نادرا ما يرتدي الكمامة في الأماكن العامة.

وأقر وزير الصحة هوجو لوبيز جاتيل، الذي يقود استراتيجية مكافحة فيروس كورونا في البلاد، بأن العدد الحقيقي للحالات في البلاد أعلى بكثير.