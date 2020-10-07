أمير قطر والرئيس التركي يبحثان العلاقات الاستراتيجية ومستجدات المنطقة

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الدوحة، اليوم الأربعاء، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في شتى المجالات.

موسكو - سبوتنيك. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال أبرز المستجدات على الساحتين إقليميا ودوليا، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووصل الرئيس التركي إلى الدوحة قادما من الكويت، التي وصل إليها لتقديم واجب العزاء بوفاة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وجدير بالذكر، أن تركيا تمتلك عدة آلاف من الجنود في القاعدة العسكرية التابعة لها قرب الدوحة.