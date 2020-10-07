ترامب يحدد موعد إطلاق اللقاح الأمريكي

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، عن موعد إطلاق لقاح كورونا الأمريكي المنتظر.

وقال ترامب في إفادة صحفية من البيت الأبيض نشرت عبر حسابه بموقع "تويتر"، "إن اللقاح سيكون متاحا بالتحديد بعد الانتخابات الأمريكية".

هذا وستجرى الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني، وقد بدأ التصويت المبكر في عدة ولايات بالفعل.

يتبع...