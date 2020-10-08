بومبيو: نرحب بنقل أعضاء تابعين لداعش إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهم في محكمة قانونية

نشر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، رحب فيها بنقل أعضاء خلية "البيتلز" التابعة لـ"داعش" إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهم في محكمة قانونية.

وجاء في التغريدة: "نرحب بنقل أعضاء خلية "البيتلز" التابعة لداعش إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهم في محكمة قانونية. لن تهدأ الولايات المتحدة حتى يتم محاسبة هؤلاء الإرهابيين على جرائمهم وتحقيق العدالة لعائلات ضحاياهم".

We welcome the transfer of the ISIS “Beatles” to the United States to stand trial in a court of law. The United States will not rest until these alleged terrorists are held accountable for their crimes and justice is delivered to their victims’ families. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 7, 2020

​واستلمت الولايات المتحدة الإرهابيين ألكسندا أمون كوتي والشافعي الشيخ اللذين نشآ في بريطانيا وجردا من جنسيتها، وكانا من بين مجموعة من أربعة أشخاص أطلق عليها رهائنها اسم "بيلتز"، ليحاكما بتهمة احتجاز رهائن وقتل صحفيين وعاملين في المجال الإنساني يحملون الجنسية الأمريكية.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، ألقت القوات الكردية في سوريا القبض على ألكسندا أمون كوتي والشافعي الشيخ في يناير/كانون الثاني 2018، وسلمتهما إلى القوات الأمريكية في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

ونقل الثنائي المنضم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي إلى الولايات المتحدة الأربعاء، وقال جون ديميرز، مسؤول شؤون الأمن القومي في وزارة العدل الأمريكية إن ألكسندا أمون كوتي (36 عاما) والشافعي الشيخ (32 عاما) اللذين كانا محتجزين في العراق "سيصلان قريبا إلى الولايات المتحدة".