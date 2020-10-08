منظمة التجارة العالمية تترأسها امرأة لأول مرة في تاريخها

أفادت منظمة التجارة العالمية بأنه لأول مرة في تاريخها، سيتم انتخاب امرأة لشغل منصب رئيس هذه المنظمة، وذلك بعد أن تقلصت دائرة المرشحين لشغل هذا المنصب من خمسة إلى اثنين يمثلان على التوالي نيجيريا - نغوزي أوكونجو إيفيالا وكوريا الجنوبية - يو ميونغ هي.

زيورخ - سبوتنيك. وقالت المنظمة في بيان لها بهذا الشأن على موقعها الرسمي، اليوم الخميس: "إن المرشحتين اللتين حصلتا على أوسع وأعمق دعم من أعضاء (المنظمة) واللتين ستتأهلان بعد ذلك إلى الجولة النهائية هما، نجوزي أوكونجو إيويالا من نيجيريا، ويو ميونغ هي من كوريا الجنوبية".

ويفيد البيان أيضا بأن منصب المدير العام السابع لمنظمة التجارة العالمية ستشغله امرأة، وهذا حدث تاريخي في حياة المنظمة.

يذكر أنه قد أشير، من باب التأكيد، إلى أن الجولة الثالثة والأخيرة من المشاورات ستعقد في الفترة من 19 إلى 27 تشرين الأول/أكتوبر الجاري. ووفقًا لمنظمة التجارة العالمية، سيتم بعد ذلك عقد اجتماع رسمي للمجلس العام، حيث سيتم اتخاذ القرار المناسب.