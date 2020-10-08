الخارجية التركية: توصلنا مع اليونان لتفاهم حول عقد محادثات استكشافية في المرحلة المقبلة

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، اليوم الخميس، عن توصله إلى تفاهم مع نظيره اليوناني، نيكوس ديندياس، حول عقد محادثات استكشافية بين البلدين في المرحلة المقبلة.

أنطاكيا – سبوتنيك. وقال تشاوش أوغلو، في تصريحات صحفية عقب مشاركته في منتدى باتيسلافا للأمن العالمي: "أجريت لقاء مع نظيري اليوناني ديندياس، استغرق مدة 20 دقيقة، وتوصلنا خلال اللقاء إلى تفاهم حول عقد محادثات استكشافية واجتماعات حول تدابير بناء الثقة في المرحلة المقبلة".

وأضاف: "ستقوم تركيا باستضافة هذه الاجتماعات لذا سنقترح موعداً لها".

وتابع: "أكدت لديندياس أنه من المفيد مواصلة الحوار بين البلدين حتى في أصعب الظروف وتوصلنا اليوم إلى تفاهم حول مواصلة الحوار"، مشيرا إلى أنه "أطلع نظيره اليوناني على آرائه حول افتتاح منطقة مرعش المغلقة بمدينة غازي ماغوسا في قبرص الشمالية".

وأوضح تشاويش أوغلو أن: "العديد من الأشخاص والأوقاف والمؤسسات بما فيهم الروم القبارصة لا يستطيعون استخدام أملاكهم الموجودة في منطقة مرعش بسبب إغلاقها منذ سنوات طويلة، وسنتخذ الخطوات حول استخدام الأملاك لاحقا وذلك بعد إجراء أعمال الجرد".

وختم بالقول: "افتتاح بعض الطرق والشواطئ التي لا توجد فيها أملاك شخصية كان مهما للغاية، لذا هذه الخطوة لصالح الجميع ومن المفيد أن نتخذ خطوات مماثلة في المرحلة المقبلة مع احترام حقوق الملكية دون انتهاك قرارات الأمم المتحدة".

واحتدم التوتر في المنطقة منذ تصادم خفيف بين فرقاطتين إحداهما تركية والأخرى يونانية في أغسطس/ آب قرب سفينة تنقيب تركية لكنها هدأت بعد اتفاق تركيا واليونان على استئناف "المحادثات الاستكشافية" التي توقفت في 2016.