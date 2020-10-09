البرلمان التركي: أنقرة تنظر في مسألة إرسال عسكريين إلى قره باغ ولا ضرورة لذلك حاليا

صرح رئيس مجلس النواب التركي مصطفى شنطوب لوكالة "سبوتنيك"، بأن بلاده قد تنظر في إرسال قوات تركية إلى ناغورني قره باغ، لكن لاتوجد ضرورة لذلك حاليا.

وقال شنطوب اليوم الجمعة: "خلال الأيام القليلة الماضية، أظهرت القوات المسلحة الأذربيجانية للعالم أجمع أنها قادرة على تحقيق النصر بمفردها، وإبداء العزم والمثابرة في تحرير الأراضي المحتلة. لذلك لا أعتقد أن إرسال الجيش التركي إلى منطقة الصراع سيكون ضروريا في الوقت الحالي.. إلى أن تدخل أطراف ثالثة في هذا الصراع متجاهلة قرارات الأمم المتحدة".

يتبع...