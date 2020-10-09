برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة يفوز بجائزة نوبل للسلام لعام 2020

منحت جائزة نوبل للسلام لعام 2020، اليوم الجمعة، لبرنامج الغذاء العالمي على الجهود في القضاء على الجوع.

وجاء في قرار لجنة نوبل: "أن الجائزة تمنح للبرنامج لجهوده في القضاء على الجوع والمساهمة في تحسين الظروف لتحقيق السلام في مناطق الصراع".

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020

وتم ترشيح 211 شخصا من بينهم ​​ناشطة المناخ السويدية غريتا ثونبرج. تم ترشيح الفتاة التي تبلغ من العمر 17 عاما أيضًا العام الماضي لإلهام حركة عالمية تدعو إلى العمل بشأن تغير المناخ.

وتعتبر أعداد المرشحين لهذا العام، والتي تضم أيضًا 107 منظمات، رابع أعلى عدد من المرشحين منذ عام 1901.

وجرى ترشيح نشطاء مؤيدون للديمقراطية في هونغ كونغ من المشرعين في النرويج والولايات المتحدة. كما رشح أعضاء من حزب اليسار الألماني، من بين آخرين، والمسرب الأمريكي إدوارد سنودن لكشفه عن برامج المراقبة الجماعية في الولايات المتحدة.

وشهد العام الماضي تكريم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لجهوده لتعزيز السلام الإقليمي، بما في ذلك مع إريتريا.

وتبلغ قيمة كل جائزة 10 ملايين كرونة سويدية (1.1 مليون دولار).