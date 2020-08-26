الناشطة البيئية الشهيرة غريتا تونبرغ تعود للمدرسة

عادت الناشطة البيئية السويدية الشهيرة صاحبة الـ17 عاما، غريتا تونبرغ، إلى المدرسة عقب توقف دام مدة عام.

وغردت غرينا تونبرغ عبر تويتر "انتهى العام الذي فصلني عن الدراسة، ومن الرائع أن أعود أخيرا إلى المدرسة".

وكانت تونبرغ قد توقفت عن الدراسة خلال العام الماضي لتكرس جهودها لمكافحة تغير المناخ، حيث بدأت رحلتها على متن قارب إلى نيويورك للمشاركة في قمة المناخ للأمم المتحدة.

My gap year from school is over, and it feels so great to finally be back in school again! pic.twitter.com/EKDzzOnwaI — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 24, 2020

والتقت تونبرغ نشطاء المناخ عبر أوروبا والأمريكتين خلال العام، وتم ترشيحها لجائزة نوبل للسلام.

وحازت غريتا تونبرغ على لقب "شخصية العام" من مجلة "تايم" الأمريكية عام 2019.