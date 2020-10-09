ارتفاع أسهم "القنب" في أمريكا عقب تصريحات نائبة بايدن

ارتفعت قيمة أسهم شركات "القنب" الأمريكية بعد تعهد كامالا هاريس، نائبة المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية أثناء المناظرة التي جمعتها بمايك بنس، نائب الرئيس دونالد ترامب، بإلغاء تجريم "الماريغوانا".

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الجمعة، بأن كامالا هاريس تعهدت بإلغاء تجريم الماريغوانا ومسح السجلات الجنائية للمدانين بحيازتها والاتجار بها.

وذكرت الصحيفة أن الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة الأمريكية لكبار منتجي القنب شهدت، أمس الخميس، ارتفاعا مطردا، حيث سجلت بعض الأسهم ارتفاعا بقيمة تتراوح ما بين 5.5 في المائة و19.2 في المائة في بورصة "ناسداك".

وأوضحت الصحيفة أن هاريس قد تعهدت خلال حديثها عن إصلاح العدالة الجنائية، بأن الإدارة الأمريكية ستتخلص أيضا من السجون الخاصة والكفالة النقدية، وبأن هاريس أيدت إلغاء تجريم الماريغوانا، قبل أن يختارها جو بايدن نائبة له، وكذلك كانت الراعي الرئيسي لقانون سعى إلى إنهاء الحظر الفيدرالي على الماريغوانا في عام 2019.