إصابة وزير بلجيكي بفيروس كورونا

أفاد مكتب رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، اليوم الجمعة، بأن وزير الدولة لشؤون الرقمنة، ماتييه ميشيل، حصل على نتيجة إيجابية في فحص "كوفيد-19".

بروكسل– سبوتنيك. يشار إلى أن ميشيل، وهو شقيق رئيس مجلس أوروبا، شارل ميشيل، كان على تواصل مع شخص كشفت لاحقاً إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد المكتب أن المصاب لم يلتق مع أعضاء الحكومة الآخرين في الأسبوع الماضي، ما يستثني نقل العدوى منه إلى أعضاء الحكومة الآخرين.

وكانت الحكومة البلجيكية الجديدة التي تم تشكيلها بعد أزمة سياسية دامت لأشهر، قد أدت اليمين الدستورية أمام الملك البلجيكي فيليب، ودخل في الحكومة الجديدة 15 وزيراً و5 وزراء دولة.

وقررت السلطات البلجيكية، إغلاق المقاهي والحانات، بدءا من أمس الخميس، في سائر أنحاء منطقة بروكسل، للحد من الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العاصمة البلجيكية.

وتماثل هذه القيود الجديدة تلك السارية منذ الثلاثاء في باريس، وفي المقاطعات الثلاث في المملكة الصغيرة. وأوضح رئيس المنطقة رودي فيرفورت للإعلام: "نحن في وضع معقد ومتوتر للغاية في بروكسل".

في المقابل، نددت رئيسة اتحاد المقاهي في بلجيكا بهذا الإجراء "التمييزي" ضد هذه المؤسسات، وطالبت بتقديم "دليل علمي يؤكد أن انتشار الفيروس يأتي من المقاهي".