الرئيس القرغيزي السابق يعلن أنه كان على علم بالتحضير لاغتياله

أعلن الرئيس القرغيزي السابق، ألمازبيك أتامباييف، اليوم الجمعة، أنه كان على علم بالتحضير لاغتياله.

بيشكيك - سبوتنيك. وقال أتامباييف في كلمة عبر الفيديو: "المعلومات عن التحضير لاغتيالي وردتني يوم أمس"، مشيرا إلى أنه رغم ذلك سيبقى "مع الشعب".

كما أكد أتامباييف أنه واثق من تورط أجهزة الأمن في محاولة اغتياله.

وأعلنت عضو لجنة الانتخابات المركزية القرغيزية، غولنارا جوراباييفا، يوم الثلاثاء، إبطال نتائج الانتخابات البرلمانية في البلاد بأغلبية اثني عشر صوتًا وذلك على خلفية الاحتجاجات.

وأعلن الرئيس القرغيزي، سورونباي جينبيكوف، أن محاولة للاستيلاء على السلطة في البلاد بشكل غير قانوني وقعت، كما دعا معارضيه إلى وقف الاحتجاجات العامة، مشيراً إلى أنه أمر قوات الأمن بعدم استخدام الأسلحة النارية.

وقال جينبيكوف إن الهدوء في الدولة واستقرار المجتمع أغلى من أي ولاية برلمانية.

وتجمع، يوم الاثنين الماضي، في الساحة المركزية ببشكيك نحو ألفي شخص - أنصار الأحزاب التي لم تتمكن من دخول برلمان البلاد، وطالبوا بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية وإجراء تصويت ثانٍ على انتخابات المجلس التشريعي للجمهورية. وخلال محاولة لتفريق المتظاهرين وقعت اشتباكات مع قوات الأمن، واقتحم متظاهرون مبنى "البيت الأبيض"، حيث يتواجد البرلمان وإدارة الرئيس القيرغيزي، ثم توجهوا في اتجاه لجنة الدولة للأمن القومي وأطلقوا سراح الرئيس السابق ألمازبيك أتامباييف.

وشهدت قرغيزستان، في 4 تشرين الأول/ أكتوبر، انتخابات برلمانية تقدم 16 حزباً لشغل مقاعد في برلمان البلاد بنسبة مشاركة 56.5 في المئة ووفقا للنتائج الأولية بعد فرز أوراق التصويت في 98 في المئة من مراكز الاقتراع، إلا أن هناك أربعة أحزاب قد دخلت البرلمان، كما يلي: "بيريمديك" (الوحدة) بنسبة 24.52 في المئة من الأصوات و"ميكينيم قرغيزستان" (قرغيزستان الحبيبة) بنسبة 23.89 في المئة، و" قرغيزستان" بنسبة 8.73 في المئة و" بوتون قرغيزستان "(" قرغيزستان المتحدة") بنسبة 7.11 في المئة. ولم تجتز بقية الأحزاب حاجز الـ7 في المئة.