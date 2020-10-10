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    عرض عسكري للجيش الكوري الشمالي

    كوريا الجنوبية تكشف عن تنظيم جارتها الشمالية عرضا عسكريا ضخما

    © Sputnik . Iliya Pitalev
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    أفاد الجيش الكوري الجنوبي بأن كوريا الشمالية نظمت عرضا عسكريا ضخما، اليوم السبت، بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس حزب العمال.

    ونقلت وكالة "فرانس برس" عن هيئة الأركان العامة في كوريا الجنوبية بيانا قالت فيه إنه "تم رصد إشارات تدل على عرض عسكري، يتضمن معدات وأعداد كبيرة من الأشخاص، في ميدان كيم إيل سونغ في وقت مبكر من صباح اليوم السبت".

    © REUTERS / KCNA
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    ولفت الجيش الكوري الجنوبي في بيانه إلى أن أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية "تراقب الحدث عن كثب".

    يشار إلى أنه، خلافا للعروض السابقة، لم تتم دعوة أي وسيلة إعلامية أجنبية. وتم إغلاق العديد من السفارات بسبب القيود الصحية، مما يجعل عدد المراقبين الأجانب محدودا.

    ويجري هذا العرض في أوضاع محلية مثقلة للغاية، وخاصة بسبب وباء كوفيد-19، حيث أغلقت كوريا الشمالية التي لم تؤكد أي إصابة على أراضيها، حدودها في كانون الثاني/يناير للحد من انتشار الفيروس.

    وكانت كوريا الشمالية قد أظهرت إشارات تدل على الاستعداد للكشف عن صاروخ باليستي جديد عابر للقارات، خلال العرض العسكري الذي تم تنظيمه اليوم.

    وقالت مصادر إن الزعيم "كيم جونغ-أون" قد يلقي خطابًا أيضًا خلال الحدث، مستشهدة بإشارات تفيد أن المحطة التلفزيونية الحكومية لكوريا الشمالية تستعد لبث مباشر لأول مرة منذ عام 2017.

    وقال مسؤولون عسكريون في سيئول، أمس الجمعة، إنه من المرجح أن تقيم كوريا الشمالية استعراضات عسكرية في نهاية هذا الأسبوع كما هو متوقع، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس حزب العمال الحاكم.

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