إيران ترحب بوقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا وتعتبره "خطوة نحو السلام"

رحبت إيران، اليوم السبت، بوقف إطلاق النار في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها بين أذربيجان وأرمينيا، الذي دخل حيز التنفيذ صباح اليوم.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تغريدة على "تويتر"، "ترحب إيران بوقف الأعمال العدائية في ناغورني قره باغ كخطوة نحو السلام".

وأضاف ظريف، "نحث جيراننا [أذربيجان وأرمينيا] على الانخراط في حوار موضوعي على أساس احترام القانون الدولي والسلامة الإقليمية"، مؤكدا أن إيران "تقدر الجهود البناءة لجيراننا الروس التي أدت إلى وقف إطلاق النار في قره باغ".

Iran welcomes cessation of hostilities in Nagorno-Karabakh as step toward peace.



We urge our neighbors 🇦🇿 and 🇦🇲 to engage in substantive dialogue based on respect for international law and territorial integrity.



We appreciate constructive efforts of our Russian neighbors. — Javad Zarif (@JZarif) October 10, 2020

وبدء سريان وقف إطلاق النار في منطقة قره باغ المتنازع عليها، فيما أعلنت وزارة دفاع جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا والمدعومة من أرمينيا اليوم، أن قواتها تلقت الأوامر بوقف إطلاق النار، بناء على الاتفاق المبرم بين باكو ويريفان أمس في المشاورات التي استضافتها موسكو.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، صباح اليوم، "التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان بدءا من منتصف ليل 10 أكتوبر/تشرين الثاني، بهدف تبادل الأسرى وجثث القتلى بين طرفي النزاع"، ولم يحدد بعد موعد انتهاء سريان الهدنة.