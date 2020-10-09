وزير الخارجية الروسي يعلن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، صباح اليوم السبت، التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان بدءا من منتصف ليل 10 أكتوبر/تشرين الثاني.

موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف إن الاتفاق على معايير محددة بشأن وقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ سيتم بشكل منفصل.

وأضاف لافروف إن وزراء خارجية روسيا وأرمينيا وأذربيجان اتفقوا على وثيقة مشتركة.

وانتهى في موسكو لقاء وزراء خارجية روسيا وأرمينيا وأذربيجان سيرغي لافروف وزوغراب مناتساكانيان ودجيخون بايراموف، حول الوضع في ناغورني قره باغ.

وامتدت المباحثات لـ 10 ساعات، وجرت المباحثات في جلسة مغلقة، وامتنعت الأطراف عن الإدلاء ببيانات قبل بدء المباحثات.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان لإجراء مشاورات في موسكو أمس الجمعة 9 تشرين الأول/ أكتوبر، بشأن الوضع في ناغورني قره باغ.

كما طالب أيضا بإنهاء الأعمال القتالية في ناغورني قره باغ، لأسباب إنسانية من أجل تبادل الجثث والأسرى.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، في أعنف جولة من الصراع المستمر منذ 30 عاما ويتبادل الجانبان الاتهامات بتأجيج الصراع.