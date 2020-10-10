اتهامات متبادلة بين أرمينيا وأذربيجان بخرق وقف إطلاق النار بعد وقت قصير من تطبيقه

تبادلت أرمينيا وأذربيجان، اليوم السبت، الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار بعد ساعات قليلة من الاتفاق على تطبيقه لأغراض إنسانية.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان نشر على تويتر إنه "على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، هاجم الجيش الأرميني جبهة تارتار-أغدارا و جبرائيل-فيزولي، وأخضع المناطق المدنية لنيران المدفعية"، مبينة أن "إجراءات مناسبة يجري اتخاذها من جانب الجيش الآذري".

Ignoring the ceasefire announced for humanitarian purposes effective as of October 10, 12:00, the #Azerbaijani units launched an assault on an area called "Karakhambeyli" at 12:05. Units of the Artsakh #DefenseArmy take appropriate measures to halt the enemy attack. — Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) October 10, 2020

في المقابل نشر مركز المعلومات الموحد التابع للحكومة الأرمينية عبر (تويتر) أن "وحدات دفاع الجيش تصد اعتداء من أذربيجان على الجنوب"، متهمة الجانب الآذري بقصف منطقة هادروت"، نافية الاتهام بقصف جبهة تارتار بوصفها "كاذبة بشكل لا لبس فيه".

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، صباح اليوم السبت، التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان بدءا من منتصف ليل 10 أكتوبر/تشرين الأول.