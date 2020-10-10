البنك المركزي الإيراني: الحظر الأمريكي ضد مصارفنا ليس جديدا

قال مدير الشؤون الدولية بالبنك المركزي الإيراني، اليوم السبت، إن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية حظر 18 مصرفا إيرانيا ليس بالأمر الجديد.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن حميد قنبري قوله إن "المصارف الـ 18 مدرجة في قائمة الحظر الأمريكي منذ سنوات وتحديدا بعد انحساب واشنطن من الاتفاق النووي".

واعتبر قنبري أن القرار الأمريكي يعكس عدم حدوث أي شيء جديد، بقدر ما هو يهدف لمحاولة الضغط على مجموعة مالية تندرج تحت طائلة الحظر دون إعلان مسبقا، وبعد مرور سنوات يتم إعلان عن الأمر دفعة واحدة.

وأشار إلى أنه "على مدى عامين ثمة بنوك تتعامل مع البنوك الإيرانية، وبدورنا عملنا على نحو بحيث لا نواجه مشاكل في توفير السلع الاساسية".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أول من أمس الخميس، فرض الولايات المتحدة عقوبات على 18 بنكا إيرانيا، في سلسلة عقوبات جديدة تستهدف القطاع المالي لطهران.

وقال وزير الخزانة، ستيفن منوشين، في بيان: "إجراء اليوم لتحديد القطاع المالي وفرض عقوبات على ثمانية عشر بنكا إيرانيا كبيرا يعكس التزامنا بوقف الوصول غير المشروع إلى الدولار الأمريكي".