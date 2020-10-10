باشينيان: أرمينيا وقره باغ الحاجز الأخير أمام التوسع التركي

حذر رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اليوم السبت، دول العالم من التوسع التركي الأخير في المنطقة.

ودعا باشينيان، خلال كلمة له مع وكالة أرمينية، المجتمع الدولي التدخل العاجل في نزاع ​قره باغ​، موضحاً ان أرمينيا وجمهورية قره باغ (المعلنة من جانب واحد) تمثلان الحاجز الأخير أمام نهم ​تركيا​ التوسعي".

وأشار باشينيان إلى أنه "لو لم يتدخل المجتمع الدولي في الأحداث الجارية في المنطقة، فإنه سيرى الأتراك قريبا عند أبواب ​فيينا​ مثلما حدث في القرن السابع عشر"، لافتاً إلى أن "السكان ​الأرمن​ القاطنين في جمهورية قره باغ مهددون بإبادة جماعية والسبيل الوحيد لتجنيبهم هذا السيناريو هو الاعتراف باستقلال كيانهم".

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، صباح اليوم السبت، التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان بدءا من منتصف ليل 10 أكتوبر/تشرين الأول.