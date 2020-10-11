باكو: أذربيجان تدرس جميع الخيارات بشأن الهدنة في قره باغ

قال مساعد الرئيس الأذري حكيم حاجييف، أن أذربيجان تدرس جميع الخيارات الممكنة بشأن الهدنة في قرة باغ.

غنجة - سبوتنيك. وأكد حاجييف، في مؤتمر صحفي، أنه نتيجة للقصف الذي بدأ قرابة الساعة 02.00 بالتوقيت المحلي، قتل تسعة أشخاص وأصيب 34 آخرون.

وقال حاجييف، للصحفيين، باللغة الإنجليزية عندما سئل عما إذا كان وقف إطلاق النار ما زال ساري المفعول: "في الوقت الحالي، تحاول أذربيجان احترام وقف إطلاق النار، وتثبت التزامها بالاتفاقيات الدولية، لكننا نرى الطرف الآخر يواصل مهاجمة الأذريين".

وأضاف: "في الوقت الحالي ندرس كل الاحتمالات ونقيّم الوضع.

وأعلن الرئيس الأذري، إلهام علييف، اليوم الأحد، بأن باكو مستعدة لبدء مفاوضات فورية مع يريفان بشأن ناغورني قره باغ.

وقال علييف خلال مقابلة مع قناة آر بي كا" الروسية : "نحن مستعدون للبدء بالمقاوضات غداً، لذا فإن كل شيء يعتمد على إجراءات مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وجدول عملها. جانبنا مستعد للبدء على الفور".