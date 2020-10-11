ليفربول تواجه أشد إجراءات مكافحة كورونا في بريطانيا

تواجه بريطانيا الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، حيث فرضت السلطات إجراءات احترازية متفاوتة في البلاد، ربما تكون أشدها في مدينة ليفربول.

ذكرت شبكة "سكاي نيوز"، اليوم الأحد، أن الحكومة البريطانية قد تفرض قريبا "المستوى الثالث" الأكثر صرامة من القيود الجديدة لمكافحة فيروس كورونا المستجد بمدينة ليفربول، مضيفة أن "الإجراءات ربما تستمر ستة أشهر".

وقالت الشبكة "الإخبارية"، بحسب ما نقلته "رويترز" أن "الجامعات والمدارس ستظل مفتوحة بينما ستغلق الحكومة على الأرجح الحانات والصالات الرياضية ومكاتب المراهنات ونوادي القمار".

وقالت "سكاي نيوز" إنه من المقرر أن يتحدث رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى الأمة، غدا الاثنين، حول الإجراءات الجديدة لمكافحة الفيروس، مضيفة أنه "لم يوقع بعد على الإجراءات الخاصة بمدينة ليفربول".

ويتوقع البريطانيون أن يحدد رئيس الوزراء، بوريس جونسون، نظامًا جديدًا من ثلاثة مستويات من القيود بداية من الغد، مع تدابير ستجبر أماكن الضيافة في جميع أنحاء شمال إنجلترا على الإغلاق.

ويأتي ذلك في الوقت الذي زاد فيه عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات في جميع أنحاء إنجلترا يوم السبت - حيث ارتفع إلى 1167 في الشمال الغربي من 725 في الأسبوع السابق.

وتم الإبلاغ عن 15166 حالة إصابة مؤكدة مختبريًا بفيروس كورونا في المملكة المتحدة أمس السبت، وتم تأكيد 81 حالة وفاة أخرى لأشخاص توفوا في غضون 28 يومًا من نتيجة اختبار فيروس كورونا المستجد.

وبموجب نظام المستويات الثلاثة المقترح، سيتم وضع أجزاء مختلفة من البلاد في فئات مختلفة، مع توقع أن تواجه المناطق في أعلى مستوى أشد القيود.