الصين تطلق بنجاح قمرا صناعيا إلى الفضاء

تم إطلاق مركبة الإطلاق CZ-3B (Changzheng-3B) مع قمر الاستشعار البصري عن بعد Gaofen-13 من المحطة الفضائية سيتشان، وفقًا لما ذكرته مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية.

جرى إطلاق الصاروخ الساعة 00.57 بالتوقيت المحلي (19.57 بتوقيت موسكو). يجب أن يحذر القمر الصناعي من اقتراب الكوارث الطبيعية، ومن المخطط أيضًا استخدامه في القضاء على عواقبها. وسيتم استخدام Gaofen-13 في علم البيئة والزراعة وفي تنفيذ مسح الأراضي.

في عام 2014 ، أُطلق Gaofen-4 - أول قمر صناعي صيني عالي التقنية للاستشعار عن بعد مزود بمعدات بصرية عالية الدقة على متنه. وتم إطلاق Gaofen-1 في عام 2013 من المحطة الفضائية تزيتسيون.