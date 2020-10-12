إثيوبيا تتحدث عن اتفاق روسي بشأن برنامجها الفضائي

تحدثت إثيوبيا، اليوم الاثنين 12 أكتوبر/تشرين الول، عن اتفاق روسي وشيك، بشأن برنامجها الفضائي.

موسكو – سبوتنيك. وقالت إثيوبيا إنها تتطلع إلى توقيع اتفاق مع روسكوسموس، وسط خطط لمزيد من إطلاق الأقمار الصناعية.

وتأمل إثيوبيا في توقيع اتفاق مع وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس، حيث تسعى البلاد جاهدة لتطوير برنامجها الفضائي الخاص بها وإطلاق المزيد من الأقمار الصناعية إلى المدار، حسبما قال السفير في موسكو أليمايهو تيجينو لوكالة "سبوتنيك".

وبدأت المفاوضات، بشأن هذه المسألة في القمة الروسية الأفريقية الافتتاحية في سوتشي في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وقال تيجينو: "بدأنا مفاوضات مع روسكوزموس ستستمر، لأننا نأمل أن نوقع اتفاقية ثنائية مع روسكوسموس، ونواصل هذا العمل".

وبحسب السفير الإثيوبي في موسكو، فإن إثيوبيا "أخذت العمل مع وكالة روسكوسموس على محمل الجد".

وأضاف: "لقد تبادلا (الوفدين) مذكرة تفاهم. يجب أن تكون مذكرة التفاهم هذه فعالة للغاية. وآمل أن يبرم الطرفان مذكرة التفاهم ويبدأ العمل معا".

في العام الماضي، أطلقت إثيوبيا أول قمر صناعي لها ETRSS-1 إلى الفضاء فوق الصاروخ الصيني الحامل Zheng-4B..

ومن المقرر أن يدخل القمر الصناعي الثاني، الذي تم تطويره بالمثل بالاشتراك مع الصين، في المدار في ديسمبر/كانون الأول.

أطلقت إثيوبيا أول قمر صناعي للفضاء اليوم في سعي المزيد من بلدان أفريقيا لتطوير برامج فضاء، لدفع أهدافها التنموية وتشجيع الإبداع العلمي. وقال نائب رئيس الوزراء دمقي مكونن في كلمة بمناسبة بث إطلاق القمر على التلفزيون الرسمي "سيكون هذا أساساً لرحلتنا التاريخية نحو الرخاء". pic.twitter.com/FjYAE4Nj3A — صحيفة الرؤية (@Alroeya) December 20, 2019

​في المجموع، تخطط أديس أبابا، لإطلاق 7 أقمار صناعية في السنوات العشر المقبلة.