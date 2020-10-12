ترامب يعد الأمريكيين ببرنامج أفضل من "أوباما كير"

وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمريكيين بإنشاء برنامج تأمين صحي أفضل من البرنامج الذي وضعه سلفه الرئيس السابق باراك أوباما، المعروف بـ"أوباما كير".

وكتب على "تويتر"، اليوم الاثنين: "سيكون لدينا برنامج تأمين صحي أفضل من "أوباما كير" وستكون تكلفته أقل بكثير وسيحصل المستفيدون منه على تخفيضات كبيرة".

وتابع: "الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو أولئك الذين يعانون من ظروف صحية قبل الانضمام لهذا البرنامج سينالون رعاية صحية أفضل مما يحصلون عليها الآن".

وقال في تدوينة أخرى: "يجب أن يقولها الجمهوريون عالية وبكل وضوح، أنهم سينشئون نظاما صحيا أفضل وأقل تكلفة، إضافة إلى توفيره وضعا أفضل للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة حتى قبل الانضمام للبرنامج".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول إن علاج المرضى في جميع المستشفيات يمثل التزاما أخلاقيا إضافة إلى كونه التزاما قانونيا، مذكرا المستشفيات بوجوب علاج جميع المرضى بالتساوي.

We will have Healthcare which is FAR BETTER than ObamaCare, at a FAR LOWER COST - BIG PREMIUM REDUCTION. PEOPLE WITH PRE EXISTING CONDITIONS WILL BE PROTECTED AT AN EVEN HIGHER LEVEL THAN NOW. HIGHLY UNPOPULAR AND UNFAIR INDIVIDUAL MANDATE ALREADY TERMINATED. YOU’RE WELCOME! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020

وقالت الصفحة الرسمية للبيت الأبيض، على "تويتر"، في ذلك اليوم، إن "الرئيس ترامب أصدر أمرا تنفيذيا يذكر المستشفيات بالتزاماتها القانونية والأخلاقية بأن تعالج كل المرضى على السواء وخاصة الحالات الطارئة".

وغادر ترامب مركز "والتر ريد الطبي العسكري، بعدما تلقى ترامب العلاج على مدى أربعة أيام من فيروس كورونا المستجد، وفور وصوله إلى البيت الأبيض دعا ترامب الأمريكيين في رسالة مصورة إلى "الخروج" وعدم الخوف من فيروس كورونا المستجد، على الرغم من أن أطباءه قالوا، إنه "لم يتجاوز بعد مرحلة الخطر، فقد ظهر ترامب متحديا بلا كمامة في مقطع مصور نشر بعد فترة وجيزة من عودته إلى البيت الأبيض".

Republicans must state loudly and clearly that WE are going to provide much better Healthcare at a much lower cost. Get the word out! Will always protect pre-existing conditions!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020

وقال الرئيس الأمريكي عن كورونا: "لا تدعوه يسيطر عليكم.. لا تخافوا منه"، مضيفا: "سنعود.. سنعود إلى العمل. سنكون في المقدمة.. لا تدعوه يسيطر على حياتكم.. اخرجوا وكونوا حذرين".

وبعد وصوله البيت الأبيض انتقده منافسه الديمقراطي جو بايدن مجددا لتقليله من خطورة الفيروس، مضيفا: "الآن وهو منشغل بنشر تغريدات في حملته الانتخابية.. أطلب منه أن يفعل الآتي: استمع للعلماء.. ادعم استخدام الكمامات".

وجعل بايدن من طريقة تعامل ترامب مع الجائحة محورا أساسيا لحملته الانتخابية، وتمنى للرئيس الشفاء لكنه قال إن "إصابة ترامب بالمرض تؤكد مجددا على الحاجة لأخذ هذا الفيروس على محمل الجد".

ويعد بايدن من هو المنافس الأبرز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تجري في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ويسعى فيها ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، للفوز بفترة رئاسية ثانية، بينما يسعى الديمقراطيون للإطاحة به.