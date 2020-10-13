عالم فيروسات يشرح اختفاء كورونا في الصين

قال دكتور في العلوم الطبية، وعالم الفيروسات، أناتولي ألتشتين، إنه في الصين وغيرها من المناطق الجنوبية الشرقية، اتخذوا في البداية تدابير جيدة لمكافحة الوباء وحققوا انخفاضًا كبيرًا في معدل الإصابة، لذلك في الوقت الحالي لا يوجد تفشي جديد لفيروس كورونا.

مع حلول فترة الخريف والشتاء ، سجلت العديد من البلدان حول العالم زيادة كبيرة في حالات الإصابة بـCOVID-19. لذلك، على سبيل المثال، في 9 أكتوبر/تشرين الأول، قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة وصل إلى مستوى أبريل/نيسان. وفي الوقت نفسه، في الصين، عاد الجميع إلى نمط حياتهم الطبيعي منذ فترة طويلة، وانخفض معدل الإصابة هناك إلى ما يقرب من الصفر: في الصين، تم اكتشاف حالات COVID عائدة من الخارج فقط مؤخرًا.

وقال ألتشتين في مقابلة مع صحيفة "فزغلياد": "أود أن أقول إن الصين أظهرت معجزات في العمل لمكافحة الوباء. في فبراير من هذا العام، كانت لديهم موجة من الوباء، والتي، في الواقع، انتشرت في جميع أنحاء العالم من هناك. لكن الصينيين تمكنوا من تنظيم إجراءات مكافحة الوباء بطريقة تمكنهم من قمع هذا المرض".

وأوضح عالم الفيروسات: بعد أن انخفض معدل الإصابة بشكل كبير، تراقب الدولة عن كثب تفشي الأمراض الفردية وتتعامل معها بسرعة. كما أكد أن الأطباء الصينيين هم أول من ابتكر تشخيص هذا المرض، مما أتاح لهم إنشاء أفضل نظام للتعرف على المرضى.

وأضاف: "نا لا أستبعد أن الموجة الثانية في الصين قد تظهر في مكان ما، على سبيل المثال، في هونغ كونغ. على الرغم من أنهم يحتفظون بإحصاءات منفصلة ويتظاهرون بأنهم ليسوا مع الجميع، إلا أنها لا تزال جزءًا من الصين. بالمناسبة، في الشهر الماضي، كان هناك ارتفاع أيضًا".

إنه واثق من أنه، على عكس الصين ومنطقة الجنوب الشرقي بأكملها (كوريا الجنوبية واليابان ، وما إلى ذلك)، فإن الناس في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك روسيا، لا يتبعون الإجراءات الأساسية لمكافحة الوباء بشكل كاف.

وقال: "منذ سبتمبر، نشهد مرة أخرى زيادة في معدل الإصابة، وهو بالطبع مرتبط أيضًا بالموسم. في الصين، بالطبع، تختلف الأحوال الجوية، لكن الأمر كله يتعلق بالإجراءات. وهذا يعني أنهم تمكنوا من الحد من الإصابة لدرجة أنه لم يتفش المرض حتى الآن".