مهاجمون يشتبه بأنهم جهاديون يقتلون 12 جنديا في مالي

صرح جيش مالي في بيان اليوم الثلاثاء، أن مهاجمين يشتبه بأنهم جهاديون قتلوا 12 جنديا بهجومين في وسط البلاد.

وأضاف البيان أن الهجوم الأول وقع أثناء الليل في قاعدة عسكرية بمدينة سوكورا وأسفر عن مقتل تسعة جنود، وقتل ثلاثة آخرون صباح اليوم في مكان قريب كانوا في طريقهم لمكان الهجوم الأول، بحسب "رويترز".

هذا وكان المتشددون قد أطلقوا في وقت سابق من هذا الشهر، سراح أربع رهائن هم السياسي المالي إسماعيل سيسي وموظفة الإغاثة الفرنسية صوفي بترونين وإيطاليين اثنين بعد بقائهم فترة طويلة رهن الاحتجاز.

يأتي إطلاق سراح الرهائن بعد بضعة أيام حافلة بالتوتر مع ظهور تقارير تفيد بأن سلطات مالي أفرجت عن عشرات الأشخاص المشتبه بأنهم من المتشددين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكان مسلحون قد اختطفوا "سيسي"، وهو سياسي مشهور شغل منصب وزير المالية في تسعينيات القرن الماضي، أثناء حملته في إقليم تمبكتو شمال البلاد في مارس/ آذار.