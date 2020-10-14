البنك الدولي يخصص 12 مليار دولار لتمويل لقاح كورونا في الدول النامية

وافق البنك الدولي على خطة مساعدة بقيمة 12 مليار دولار لضمان حصول الدول النامية على اللقاحات المضادة لفيروس بسرعة، عندما تصبح متاحة.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن البنك الدولي قال في بيان له، اليوم الأربعاء، "إن هذا المبلغ سيستخدم لتمويل شراء وتوزيع لقاحات وفحوصات وعلاجات كوفيد-19 لمواطني الدول النامية".

وأشار إلى أن هذه الأموال يفترض أن تكفي لتطعيم "ما يصل إلى مليار شخص".

وأوضح البنك الدولي أنه يعتزم إرسال "إشارة إلى صناعة البحوث والصناعات الدوائية مفادها أنه يجب على مواطني الدول النامية أيضا الحصول على لقاحات لكوفيد-19 آمنة وفعالة".

وأضاف أنه سيوفر دعما تقنيا لمساعدة الدول على الاستعداد لتوزيع اللقاحات على نطاق واسع، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.

ولفت البيان إلى أن هذا التمويل هو جزء من حزمة مساعدات تصل قيمتها إلى 160 مليار دولار رصدها البنك الدولي حتى يونيو/ حزيران 2021، لمساعدة الدول النامية على مكافحة جائحة كوفيد-19.