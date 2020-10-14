إسرائيل... كشف تفاصيل سرية للاتفاق مع الإمارات بعد مصادقة الكنيست

تصادق الهيئة العامة للكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، غدا الخميس، على اتفاق السلام مع الإمارات، بعد أيام من مصادقة الحكومة.

إلا أن البنود السرية للاتفاق الموقع منتصف الشهر الماضي، لن يتم طرحها أمام الكنيست إلا في جلسة خاصة بعد مصادقته نهائيا على الاتفاق غداً، بحسب هيئة البث الرسمية

وسوف تحصل لجنة الأمن والخارجية بالكنيست على التفاصيل السرية للاتفاق، لكن بعد توقيع الكنيست عليه.

والأسبوع الماضي، طالب رئيس لجنة الأمن والخارجية النائب تسفي هوزر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تقديم تقرير بشأن التفاصيل السرية للاتفاق، للإشراف عليه برلمانيا حتى قبل المصادقة عليه بالكنيست.

ووافق نتنياهو على طلب "هوزر"، لكنه أرجأ الجلسة المقرر أن يكشف خلالها تلك التفاصيل إلى الأسبوع المقبل، أي بعد مصادقة الكنيست نهائيا على الاتفاق.

وبذلك تكون الرقابة البرلمانية على الاتفاق في المرحلة التي لا يمكن للكنيست خلالها التأثير عليه أو تغييره حال تطلب الأمر ذلك، وفقا لهيئة البث.

وعشية توقيع الاتفاق بين إسرائيل والإمارات، أكد نتنياهو أن الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة الحكومة والكنيست.

والاثنين الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية على اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، الذي تم توقيعه في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، خلال احتفال جرى في البيت الأبيض بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.