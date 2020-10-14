أردوغان يعلن إرسال سفينة تنقيب جديدة إلى شرق المتوسط

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن سفينة جديدة ستتجه إلى شرق البحر المتوسط لإجراء أعمال التنقيب.

أنطاكيا- سبوتنيك. وقال أردوغان، في كلمة أمام الكتلة البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية"، اليوم الأربعاء، إن "سفينة يافوز ستتجه إلى البحر المتوسط لإجراء أعمال التنقيب بعد انتهاء أعمال الصيانة".

وأضاف: "سنواصل الرد على اليونان وقبرص الجنوبية اللتين لم تفيا بوعديهما ميدانيا"، مؤكدا: "سأعلن يوم السبت المقبل عن احتياطي الغاز الجديد في البحر المتوسط".

وقال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إن أنشطة التنقيب عن الطاقة التي تنفذها تركيا في منطقة شرق البحر المتوسط تمثل خرقا للقانون الدولي.

وأكد الوزير اليوناني أهمية أن يعتمد الحوار مع أنقرة على احترام السيادة.

وقال، في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، أثناء زيارة للعراق: "نشجب النشاطات التركية في منطقة البحر المتوسط والجزء المحتل من قبرص، فإنها خرق لميثاق وقوانين الأمم المتحدة".

وتابع: "لطالما صرحت اليونان برغبتها في بدء الحوار مع تركيا على أساس الجيرة الحسنة، ووضحت أن الحوار بين البلدين معتمد على السيادة بعيدا عن التهديدات، وتركيا تتسبب بحدوث اضطرابات في المنطقة".