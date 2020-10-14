إيران تعلن استعدادها لتقديم الخدمات القنصلية لرجال الأعمال الباكستانيين

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، استعدادها لتقديم الخدمات القنصلية لرجال الأعمال الباكستانيين، ذلك بحسب سفير طهران في إسلام آباد، محمد علي حسيني.

وأشار السفير، على صفحته على موقع إنستغرام إلى لقائه في إسلام آباد، أمس الثلاثاء، مع رئيس غرفة تجارة راولبندي ومساعديه، لافتا إلى إرادة مسؤولي البلدين لزيادة المبادلات التجارية بين إيران وباكستان.

وقال السفير: "من بين القضايا التي تم التباحث حولها في هذا اللقاء تم التأكيد على إجراء التشاور والتعامل بين القطاع الخاص في البلدين إلى جانب القطاع العام".

كما أعلن استعداد السفارة الإيرانية لتقديم الخدمات القنصلية لرجال الأعمال وأعضاء الغرف التجارية الباكستانية المهتمين بالتجارة والاستثمار في إيران.

وأضاف، بحسب وكالة "فارس"، أن الجانبين أعلنا عن استعدادهما لتعزيز صناعة السياحة الدينية والسياحة الطبية بين إيران وباكستان.