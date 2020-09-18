إيران وباكستان تبحثان سبل تعزيز العلاقات بين المحافظات الحدودية

أعلنت إيران، اليوم الجمعة، أنها تبحث مع باكستان تعزيز العلاقات بين المحافظات الحدودية للبلدين.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أن القنصل العام لإيران في مدينة كويته، حسن درويش وند، بحث في لقاء جمعه اليوم، مع المتحدث باسم حكومة ولاية بلوجستان في باكستان، لياقت شاه واني، سبل تطوير العلاقات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية بين المحافظتين الحدوديتين للبلدين.

وذكرت الوكالة أن اللقاء تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك لدى الجانبين، لا سيما تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والمكافحة المشتركة لفيروس كورونا

وفيما نوها بالعلاقات العريقة بين إيران وباكستان، وحسن الجوار، والقواسم المشتركة التاريخية والدينية والثقافية والاجتماعية بين البلدين، شدد الجانبان على ضرورة توسيع العلاقات الثقافية بين محافظة سيستان وبلوجستان الإيرانية وولاية بلوجستان الباكستانية.

كما دعا المتحدث باسم حكومة ولاية بلوجستان الباكستانية إلى استئناف تبادل الوفود الثقافية والخبراء المعنيين بشؤون الشباب بين المحافظتين الحدوديتين.

وتطرق الجانبان الى النهوض بالأسواق الحدودية في محافظة سيستان وبلوجستان الإيرانية وولاية بلوجستان الباكستانية.