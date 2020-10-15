إعلام: تركيا أبقت طائرة على متنها وزير الخارجية اليوناني في الجو 20 دقيقة

أفادت وسائل إعلام يونانية، اليوم الخميس، أن القوات الجوية التركية قامت باعتراض طائرة وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس فوق المجال الجوي التركي العراقي وتحديدا في أجواء الموصل، وذلك بعد رفض تصريح التحليق الذي قدمته اليونان.

وذكرت قناة "ERT" اليونانية أن السلطات التركية اعترضت طائرة وزير الخارجية اليونانية وأبقتها في المجال الجوي نحو 20 دقيقة.

وعلقت القناة على الحادثة، قائلة: "هذا العمل يتجاوز مفهوم حسن الجوار وينتهك قواعد السلوك الدبلوماسي".

وسحبت أنقرة السفينة من المياه المتنازع عليها في شرقي البحر المتوسط، الشهر الماضي "لإتاحة الفرصة لبدء الجهود الدبلوماسية" قبل عقد قمة للاتحاد الأوروبي سعت خلالها قبرص إلى فرض عقوبات على تركيا.

وتشهد العلاقات بين اليونان وتركيا تعقيدا بسبب عدة نزاعات، بدءا من حق كل دولة في مناطق في البحر المتوسط وحتى النزاع حول قبرص المنقسمة عرقيا بين البلدين.