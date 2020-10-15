نتنياهو أمام الكنيست: الاتفاق مع الإمارات لا يتضمن أي بنود سرية لم يتم الإعلان عنها

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نتنياهو أمام الكنيست: الاتفاق مع الإمارات لا يتضمن أي بنود سرية لم يتم الإعلان عنها