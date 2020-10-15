لأول مرة... إسرائيل لن تحتفل بذكرى اغتيال رابين هذا العام

لن تحتفل إسرائيل هذا العام ولأول مرة بإحياء ذكرى اغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين، بحسب إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الرسمية إن الذكرى الـ 25 لاغتيال رابين ستمر هذا العام دون مراسم احتفال رسمية.

من جهتها، أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مراسم الاحتفال التي كانت تجرى سنويا بجوار قبر رابين في "قسم عظماء الأمة" في جبل هرتسل بالقدس لن يجرى بسبب القيود التي تفرضها البلاد للحد من فيروس كورونا.

وأضافت أن السبب الآخر يكمن في أن "قسم عظماء الأمة" في خضم عملية تجديد واسعة منذ 7 أشهر.

واغتيل رابين في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1995، بعدما أن أطلق المتشدد يجال عامير 3 رصاصات من مسدسه تجاهه فأرداه قتيلاً، وذلك اعتراضا على توقيعه اتفاق "أوسلو" مع الفلسطينيين.

وتفرض إسرائيل إغلاقا مشددا منذ 18 سبتمبر/أيلول الماضي، للحد من تفشي وباء كورونا الذي وبحسب إحصاءات رسمية حصد حياة 2109 إسرائيليا، وأصاب قرابة الـ 300 ألف.