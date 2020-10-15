في هذا المجال... إعلام: إسرائيل وإيران في حرب مباشرة 

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الخميس، عن مصادر إسرائيلية ضالعة في حروب السايبر، أن بلادهم وإيران في ذروة مواجهة مباشرة في حيز السايبر، وتصاعدت في الفترة الأخيرة".

تأتي هذه التصريحات في أعقاب الإعلان عن تعرض إيران لهجمات سيبرانية، بينها ميناء بندر عباس، أول أمس الثلاثاء.

وأكد الخبراء الإسرائيليون أن جبهة السايبر "مشتعلة"، وتجري محاولات لضرب أهداف إسرائيلية واختبار القدرات الدفاعية الإسرائيلية، مشيرين إلى أنه غالبا ما يتم إحباط هذه الهجمات وإفشالها، نتيجة للخبرة الإسرائيلية في هذا المجال".

ولفتت الصحيفة العبرية إلى هجمات سايبر إيرانية استهدفت منشآت مياه إسرائيلية قبل أشهر، وأن إسرائيل ردت بشن هجوما سيبرانيا، تسبب بتعطيل العمل في ميناء بندر عباس.

وكانت إيران قد أعلنت، أول أمس الأربعاء، مرة أخرى، تعرضها لهجوم سيبراني كبير استهدف عددا من مؤسساتها الحكومية، دون توجيه اتهامات لجهة أو دولة بعينها.

وأكد مركز "ماهر" لإدارة التنسيق والإغاثة في الحوادث الإلكترونية التابع لوزارة الاتصالات والتكنولوجيا الإيرانية، أن الهجوم واسع النطاق استهدف مؤسستين حكوميتين وأدى إلى انقطاع الاتصال بشبكات وخدمات عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية.

قال مراقبون إن "إيران نجحت في الفترة الأخيرة بصد وإحباط معظم الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها"، مؤكدين أن "الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل دائمًا ما تقفا خلف هذه الهجمات بدعوى إحداث التخريب في المؤسسات الإيرانية".