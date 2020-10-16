بعد مخالطته مصابا بالفيروس... بايدن يكشف نتيجة فحص كورونا

قالت حملة المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، إن نتيجة فحص كورونا الذي أجراه جو بايدن الخميس جاءت سلبية.

واشنطن - سبوتنيك. كانت الحملة قد ذكرت في وقت سابق أن بايدن سافر على طائرة مع شخص أثبتت الفحوص فيما بعد إصابته بفيروس كورونا.

لكن الحملة أوضحت أن بايدن لم يكن مخالطا لهذا الشخص ومن ثم فإنه لا يحتاج لعزل نفسه.

During our contact tracing, we discovered around noon today that a member of the company that charters my airplane has also tested positive for COVID. This crew member was on the plane with me, but was more than 50 feet away.



My COVID test from last night came back negative. — Joe Biden (@JoeBiden) October 15, 2020

وقال البيان :"نائب الرئيس (السابق) بايدن لم يكن في أي وقت على صلة بهذا الشخص أو قريبا منه، طبقا للقواعد التي حددتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها".

​وتابع البيان أن الاثنين كانا يضعان الكمامة أثناء الرحلات التي تمت يومي الاثنين والثلاثاء.

وأضاف البيان "انطلاقا من هذه الحقائق نصحنا أطباء نائب الرئيس والمستشارون الطبيون للحملة بأنه لا حاجة لدخول نائب الرئيس في عزل صحي".