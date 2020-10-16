ميركل: تصرفات تركيا شرقي البحر المتوسط مؤسفة

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الجمعة، إن تصرفات تركيا شرقي البحر المتوسط، حيث تسعى للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه المتنازع عليها، استفزازية ومؤسفة وغير ضرورية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ميركل قولها، على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، "اتفقنا على أن الإجراءات الأحادية الجانب الأخيرة التي اتخذتها تركيا، والتي هي بالطبع استفزازية، تزيد التوترات بدلا من تخفيفها. وهذا أمر مؤسف جدا وليس ضروريا".

وأضافت "نحن حريصون على الاستمرار في المسار الذي سلكناه مع تركيا . إن زيادة تطوير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في مصلحة الجانبين".

وقالت فرنسا وألمانيا، في وقت سابق من الأسبوع، إن تركيا لم يعد أمامها سوى "أسابيع" لمراجعة موقفها ووقف ما وصفتاه أيضا بأنه استفزاز، لكنهما أحجمتا عن توجيه إنذار قوي وهو ما ترغب فيه أثينا ونيقوسيا.

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول على إمهال تركيا حتى أوائل ديسمبر قبل النظر في مسألة فرض العقوبات الاقتصادية، وتريد ألمانيا، التي تقود حتى الآن المحادثات الدبلوماسية مع أنقرة، منح فرصة للحوار بسبب العلاقات التجارية الوثيقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.