تويتر يتراجع عن حظر مقال لـ"نيويورك بوست" يتضمن مزاعم بشأن نجل بايدن

قال جاك دورسي الرئيس التنفيذي لتويتر يوم الجمعة إن شركته أخطأت عندما حجبت روابط لمقال نشرته صحيفة نيويورك بوست الأمريكية يتضمن مزاعم عن نجل المرشح الديمقراطي الأمريكي جو بايدن.

واقترح الرئيس التنفيذي لتويتر بدلا من ذلك أن تقوم المنصة باستخدام وسائل أخرى مثل وضع إشارة على التغريدة، وكتب في تغريدة "هدفنا هو محاولة إضافة سياق للمحتوى والآن لدينا قدرات لنفعل ذلك".

Straight blocking of URLs was wrong, and we updated our policy and enforcement to fix. Our goal is to attempt to add context, and now we have capabilities to do that. https://t.co/ZLUw3YD887 — jack (@jack) October 16, 2020

وقالت فيجيا جدي مسؤولة السياسات في تويتر في وقت متأخر من مساء أمس الخميس إن الشركة قررت إدخال تعديلات على سياستها المتعلقة بالمواد المخترقة بعد ردود الفعل على خطوتها الأخيرة.

لكن تويتر قالت أيضا إن على الرغم من ذلك فإن قصة نيويورك بوست كان يجب أن تحجب على أي حال إذ قال متحدث باسم الشركة لرويترز إن القصة كانت ستعتبر أيضا "انتهاكا لقواعد حماية المعلومات الشخصية الخاصة".

وقالت جدي في سلسلة تغريدات "لن نقوم من الآن فصاعدا بحجب محتوى مخترق إلا إذا كان منشورا بشكل مباشر من متسللين إلكترونيين أو من يتصرفون بالتعاون معهم... سنقوم بإلحاق التغريدات بملصقات لتزويد المتابعين بالسياق اللازم بدلا من حجب نشر الروابط عبر تويتر".

وكانت شركة تويتر قد قالت في البداية إن مقال الصحيفة يعد انتهاكا لسياستها المتعلقة بالمواد المقرصنة التي تمنع نشر محتوى جرى الحصول عليه عبر التسلل الإلكتروني لكنها لم تفصح عن المواد التي اعتبرتها مقرصنة في المقال.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هاجم قرار موقعي "فيسبوك" و"تويتر" بحذف المقال، وغرد ترامب عبر تويتر: "فظيع للغاية أن فيسبوك وتويتر حذفا قصة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بـ"دخان المسدس"، المتعلقة بمنافسي جو بايدن وابنه هانتر على واشنطن بوست".