علماء إسرائيليون يطورون عقارا لعلاج "الحالات الخطيرة" من فيروس كورونا

قام علماء إسرائيليون بتطوير عقار، قد يمنح الجسم المناعة ضد فيروس كورونا المستجد لمدة قد تصل إلى أشهر عديدة.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، أفاد البحث الذي أجراه طاقم علماء برئاسة الدكتورة نتاليا فرويند من جامعة تل أبيب بأن خلايا مضادات تم استخراجها من مرضى كورونا وتكاثرت في أنبوب مخبري، تشكل الدواء الناجع في الحالات الخطيرة من الإصابة بالفيروس.

وشرحت الدكتورة فرويند طريقة عمل العقار، موضحة "الخلايا تلتحم بالفيروس وتقوم بتحييد قدرته على التكاثر في الجسم، وقد تم إثبات نجاح العقار داخل المختبر إلا أنه لم يدخل بعد مرحلة التجارب السريرية".

وأكدت الدكتورة فرويند أن العقار سيساعد على إنقاذ المرضى الذين توصف حالتهم بالخطيرة، حتى يتوفر الحل الناجع ضد الفيروس.

يذكر أن نحو 19 لقاحا ضد فيروس كورونا قيد التطوير والاختبار في الوقت الحالي، كما أعلن المعهد البيولوجي الإسرائيلي في شهر أغسطس/أب البدء قريبا في اختبار لقاح ينتجه على البشر.

جدير بالذكر، أن عدد الحالات المصابة بمرض "كوفيد-19" في إسرائيل بلغ 302 ألف و2141 حالة وفاة، بينما على المستوى العالمي بلغت عدد الإصابات 39.3 مليون حالة، و1.1 مليون وفاة.