سيدة أعمال أمريكية تقول إنها كانت على علاقة برئيس وزراء بريطانيا

قالت سيدة أعمال أمريكية في قطاع التكنولوجيا إنها كانت على علاقة برئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عندما كان رئيسا لبلدية لندن.

وتعد هذه السيدة محور مزاعم بسوء السلوك تلاحق جونسون.

وذكرت وسائل إعلام ، اليوم السبت، أن جينيفر أركوري قالت، ردا على سؤال بشأن ما إن كانت تربطها علاقة بجونسون، "أعتقد أن هذا بديهي...الأمر شديد الوضوح".

وفي مقابلة مع الصحيفة قالت أركوري إن جونسون الذي كان مرتبطا بزوجته الثانية مارينا ويلر في هذا الوقت، غمرها "بفيض من العاطفة".

وأجرت أركوري عددا من المقابلات التلفزيونية بعد ظهور هذه المزاعم، وقالت إنها وجونسون ربطتهما "علاقة شديدة الخصوصية" على الرغم من رفضها مرارا ذكر ما إن كان بينهما علاقة غرامية.

وشغل جونسون منصب رئيس بلدية لندن بين 2008 و2016 وأصبح رئيسا للوزراء في العام الماضي. ولم يتسن الحصول على تعقيب من الحكومة البريطانية حتى الآن.