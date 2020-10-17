بايدن: هذه الانتخابات ستحدد مستقبل الديمقراطية في أمريكا

قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، إن الانتخابات المقبلة ستحدد مستقبل العديد من الأشياء في الولايات المتحدة الأمريكية أبرزها الاقتصاد والديمقراطية.

وكتب على "تويتر"، اليوم السبت: "هذه الانتخابات أكبر من أي من المرشحين لأنها ستحدد مستقبل اقتصاد أمريكا وصحة الأمريكيين وموقف البلاد من التغيرات المناخية".

وتابع: "ستحدد الانتخابات المقبلة التزام أمريكا بالعدالة بين سكانها ومستقبل ديمقراطيتها إضافة إلى الكثير من الأشياء الأخرى".

ويرى بايدن أن الوقت قد حان لإنهاء ما يصفه بـ"موسم الظلام"، متعهدا بتنفيذ استراتيجية وطنية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة.

ويحذر المرشح الديمقراطي من أنه في حالة بقاء الرئيس دونالد ترامب في منصبه، فإن إصابات ووفيات كورونا في الولايات المتحدة سيظل مرتفعا، وستغلق الشركات الصغيرة بشكل دائم، وستستمر معاناة العائلات العاملة.

ومن المقرر أن يتم إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

This election is bigger than any one candidate.



It's about the future of our economy, our health care, our climate, our commitment to racial justice, our democracy –– and so much more.



We have to vote. https://t.co/eoxT07d7QB — Joe Biden (@JoeBiden) October 17, 2020

ويعد بايدن الديمقراطي، أبرز منافسي الرئيس الحالي دونالد ترامب، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، الذي يطمع في الفوز بفترة رئاسية جديدة لمدة 4 سنوات.

ويتبادل ترامب الرئيس الحالي، وبايدن نائب الرئيس السابق، الاتهامات من حين إلى آخر.

ويرى بايدن أن هذه فترة صعبة في تاريخ أمريكا، وأن سياسة دونالد ترامب الغاضبة والمثيرة للانقسام ليست حلا، وأن البلاد تحتاج إلى القيادة التي يمكن أن توحد الأمريكيين، وتجمعهم، بينما يقول ترامب، إن ما فعله في 4 سنوات يفوق ما فعله جو بايدن، نائب الرئيس الأسبق، في 40 عاما.

ويقول ترامب: "كان بايدن جزءا من كل قرار فاشل على مدى عقود، بما في ذلك الاتفاقات التجارية السيئة، والحروب التي لم نستطع إنهاءها، وأنه بايدن أظهر خلال توليه المسؤولية في العديد من المناصب، التي كان آخرها نائب للرئيس السابق، أنه يفتقر تماما إلى ملكة القيادة وأنه كان ضعيفا".