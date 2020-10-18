الدفاع الأرمينية تنفي لـ"سبوتنيك" بيان باكو حول تدمير مقاتلة "سو-25"

نفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية، شوشان ستيبانيان، اليوم الأحد، تصريحات أذربيجان حول إسقاط باكو لمقاتلة أرمينية من طراز "سو-25".

وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي التابع للقوات المسلحة أسقطت مقاتلة هجومية من طراز "سو- 25" تابع لسلاح الجو الأرميني.

وقالت ستيبنيان لوكالة "سبوتنيك" أن: "هذه المعلومات غير صحيحة".

واتفقت باكو ويريفان على هدنة إنسانية بداية من منصف الليل بالتوقيت المحلي، وتبادل المسؤولون في أرمينيا وأذربيجان الاتهامات، اليوم الأحد، حول اختراق الهدنة الإنسانية التي بدأ تطبيقها منذ منتصف الليل في إقليم قره باغ الذي يشهد نزاعا بين البلدين على مدار الأسابيع الأخيرة.

وأوضحت وزارة الخارجية الأرمينية، مساء أمس السبت، أنه وفق اتفاق الهدنة سيسمح بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وبتبادل الأسرى والمتوفين من كلا الجانبين وتقديم المساعدة للمدنيين المحاصرين في مرمى النيران.

يذكر أنه منذ بدأ تفاقم الوضع في قره باغ، كانت روسيا من بين الأوائل الذين حثوا الأطراف على ضبط النفس، وأجرت قيادة البلاد عددًا من المحادثات الهاتفية والاجتماعات مع ممثلي الطرفين، كما نظمت اجتماعا لوزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان في موسكو، أسفر عن اتفاق بشأن هدنة.

وأعلنت موسكو في فجر الـ10 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، توصل أذربيجان وأرمينيا، عقب محادثات استمرت 10 ساعات، إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قره باغ وتبادل الأسرى وجثامين القتلى، إلا أن الهدنة اتسمت بالهشاشة منذ سريانها يوم السبت حيث تبادل الجانبان الاتهامات بانتهاكات صارخة للهدنة وتنفيذ هجمات على المدنيين.