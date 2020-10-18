تقييد خدمة الإنترنت في العاصمة البيلاروسية مينسك

أكدت شركة "إم تي أس" البيلاروسية لخدمات الاتصال والإنترنت، أن الوصول إلى الإنترنت مقيد في العاصمة مينسك كجزء من الأنشطة التي تقوم بها السلطات الحكومية في البلاد "لضمان الأمن القومي".

وقالت الشركة على تويتر: "اليوم في مينسك، كجزء من الأنشطة التي تنفذها الهيئات الحكومية المصرح لها لضمان الأمن القومي، كان الوصول إلى الإنترنت محدودا، مما أدى إلى انخفاض جودة الخدمات للمشتركين".

وفي وقت سابق من بعد ظهر اليوم الأحد، بدأت مشاكل الوصول إلى الإنترنت عبر الهاتف المحمول في مينسك، على وجه الخصوص، لوحظ حدوث فشل في نقل بيانات الهاتف المحمول.

وتعتزم المعارضة البيلاروسية، بعد ظهر يوم الأحد، التجمع في وسط مينسك لتنظيم مسيرة، وتم تعزيز الإجراءات الأمنية منذ ساعات الصباح الأولى.

وتشهد بيلاروسيا احتجاجات معارضة لنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في البلاد والتي فاز بها بحسب لجنة الانتخابات البيلاروسية، الرئيس الحالي للبلاد، ألكسندر لوكاشينكو.

وتعتبر المعارضة أنه حدث تزوير في هذه الانتخابات، في الوقت الذي تعتبر فيه السلطات البيلاروسية أن الاحتجاجات في البلاد توجه من الخارج بهدف زعزعة استقرار بيلاروس.

ودعا البرلمان الأوروبي، بوقت سابق، إلى فرض عقوبات ضد الرئيس البيلاروسي والأشخاص والمسؤولين عن "تزوير نتائج الانتخابات" في بيلاروس وحوادث العنف ضد المتظاهرين، مؤكدين عدم اعترافهم بشرعية الرئيس الحالي للبلاد.

وكان الاتحاد الأوروبي أكد أنه لا يعتبر الانتخابات الرئاسية التي جرت في بيلاروس عادلة ونزيهة، ورفض الاعتراف بنتائجها.