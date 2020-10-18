يربط الساحل بجزيرة في الخليج... إيران تعلن انتهاء أحد مشاريع الغاز الكبرى

أعلنت السلطات الإيرانية عن انتهاء مشروع غازي يربط بين ميناء آفتاب الإيراني، على سواحل الخليج العربي، وبين جزيرة كيش في مياه الخليج.

كشف مشرف مشروع تطوير حقل " كيش" الغازي (في جزيرة كيش الإيرانية المحاذية لساحل إيران الجنوبي الغربي)، عبداله مهرابي، عن انتهاء مشروع مد خط أنبوب بحري مخصص لنقل الغاز يصل بين ميناء آفتاب الإيراني الواقع في منطقة كرزة الساحلية الجنوبية وبين جزيرة كيش.

وبحسب وكالة أنباء "فارس" فإن الأنبوب البحري سينقل الغاز المسال من السواحل الإيرانية إلى جزيرة كيرش في الخليج.

ويبلغ طول الأنبوب الجديد حوالي 18 كيلومترا بقطر 32 بوصة من شأنه سينقل الغز إلى داخل الجزيرة.

وبين المشرف عن المشروع إلى أن الهدف من مد هذا الأنبوب هو ربط الجزيرة الإيرانية بالخط السابع التابع لشبكة الغاز العامة في البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أن المشروع سيوفر عند تدشينه إمكانية نقل الغز من الشبكة العامة في إيران إلى المحطات الكهربائية داخل جزيرة كيش.